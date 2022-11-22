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Макгрегор бросил вызов Хабибу: Я по-прежнему здесь, если ты хочешь сделать это еще раз

Первый бой состоялся в 2018 году и завершился поражением ирландца.
22 ноября 2022 17:06
автор: Артур Гичунцев

Ирландец Конор Макгрегор опубликовал пост в соцсети, посвященный бывшему бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. По его словам, россиянин так и не добился спортивных высот, поскольку рано завершил карьеру.

«Я продолжаю драться. План твоего отца никогда не будет выполнен, потому что ты ушел и сбежал, брат. Я по-прежнему здесь, если ты хочешь сделать это еще раз. Но твой страх поражения означает, что ты уже проиграл. Беги от этого сколько хочешь. В конце концов мы все проигрываем. Смерть забирает нас всех. Я не боюсь ничего, кроме Бога», – написал ирландец.

Напомним, осенью 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом. К слову, россиянин был чемпионом UFC в легком дивизионе и лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. Карьеру бойца уроженец Дагестана завершил в марте 2021-го. На его счету 29 боев и 29 побед.

источник: «Советский спорт»
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Макгрегор бросил вызов Хабибу: Я по-прежнему здесь, если ты хочешь сделать это еще раз
Первый бой состоялся в 2018 году и завершился поражением ирландца.
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