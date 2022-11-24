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Анкалаев – о чемпионском бое против Блаховича: Я на пороге своей мечты. Сделаю все, чтоб она сбылась

Поединок состоится 11 декабря.
24 ноября 2022 22:09
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Магомед Анкалаев прокомментировал решение UFC устроить ему чемпионский поединок с поляком Яном Блаховичем.

«Позади много лет упорного труда, и вот я на пороге своей мечты стать чемпионом UFC. 11 декабря сделаю все, чтоб эта мечта стала реальностью. Спасибо всем за поддержку и веру. Время пришло», – написал россиянин в соцсети.

Напомним, в UFC приняли решение разыграть титул между Анкалаевым и Блаховичем, поскольку действующий чемпион лиги, Иржи Прохазка, получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Чех сообщил боссам промоушена, что освобождает пояс по собственному желанию.

К слову, Бой Анкалаева и Блаховича состоится 11 декабря и возглавит турнир UFC 282.

источник: «Советский спорт»
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