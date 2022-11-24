Никита Крылов выступит в главном событии турнира UFC

Российский боец ММА Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, получил главный поединок на турнире UFC.
Как сообщают американские СМИ, 25 февраля он сразится с американцем Райаном Спэнном.
Напомним, 30-летний Крылов идет на победной серии из двух боев кряду. В крайнем поединке он одолел швейцарца Волкана Оздемира.
Что касается Спэнна, то 31-летний американец также идет на серии из двух побед подряд. В крайнем бою он нанес поражение соотечественнику Доминику Рейесу.
источник: «Советский спорт»