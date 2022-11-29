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Ян Блахович: Счастлив, что бой с Анкалаевым продлится пять раундов. Для меня это только в плюс

Поединок состоится 11 декабря.
29 ноября 2022 19:07
автор: Артур Гичунцев

11 декабря поляк Ян Блахович проведет чемпионский бой против россиянина Магомеда Анкалаева. Их поединок пройдет на турнире UFC 282, а на кону будет стоять титул в полутяжелом весе.

За две недели до встречи с уроженцем Дагестана Блахович дал короткий комментарий иностранным журналистам. В частности, он заявил, что бой, рассчитанный на пять раундов, сыграет ему на руку.

«Для меня это только в плюс. Счастлив, потому что меня это действительно волновало. Худший вариант для меня – бой с Анкалаевым в трех раундах. Я и не помню, когда в последний раз дрался три раунда», – заявил поляк зарубежным СМИ.

Напомним, в UFC приняли решение разыграть титул между Анкалаевым и Блаховичем, поскольку действующий чемпион лиги, Иржи Прохазка, получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Чех сообщил боссам промоушена, что освобождает пояс по собственному желанию.

источник: «Советский спорт»
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Поединок состоится 11 декабря.
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