Исмаилов обратился к Шлеменко после боя: Саша, мое тебе уважение, ты настоящий зверь

3 декабря россиянин Магомед Исмаилов победил по решению судей соотечественника Александра Шлеменко.

Спустя несколько дней после боя уроженец Таганрога выложил запись в соцсети, посвященную своему сопернику. В частности, он похвалил Шлеменко и назвал его настоящим зверем.

«Вот так выглядит бой двух победителей! Пять раундов бескомпромиссной рубки! Саша, мое тебе уважение, ты настоящий зверь, Шторм!» – написал Исмаилов.

Напомним, Магомед Исмаилов победил Александра Шлеменко на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Счет судейских карточек: (50-44, 50-44, 50-44) в пользу Исмаилова.