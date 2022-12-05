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Павлович высказался о чемпионском поединке

В данный момент титул принадлежит Фрэнсису Нганну.
05 декабря 2022 17:56
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Сергей Павлович, выступающий в тяжелом весе UFC, ответил на вопрос о чемпионском поединке. В частности, он заявил, что не будет торопить события и планирует взять небольшой отпуск.

«Я привык быть последовательным. Сейчас отдых. После отдыха посмотрим, кто будет следующим соперником. Ступень за ступенью. Всему свое время», – заявил россиянин американскому телеканалу.

Напомним, в минувшие выходные состоялся турнир UFC on ESPN 42, в ходе которого Павлович нокаутировал в первом раунде австралийца Тай Тувайсу. Таким образом, уроженец Ростовской области одержал 17-ю победу в карьере и занимает 5-е место в рейтинге UFC.

источник: «Советский спорт»
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