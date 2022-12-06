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Дос Аньос – о бое Махачева и Волкановски: Ислам мог бы получить настоящий вызов

Поединок состоится 12 февраля 2023 года.
06 декабря 2022 10:24
автор: Артур Гичунцев

Бразилец Рафаэль Дос Аньос не поддержал решение UFC о проведении боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Напомним, поединок состоится 12 февраля 2023 года и возглавит турнир UFC 284 в Перте (Австралия). На кону будет стоять титул в легком весе, которым владеет россиянин.

«Я думаю, Ислам выиграет этот бой. Считаю, что он мог бы провести бой с представителем легкого веса и получить настоящий вызов. Но я не могу понять этих парней из руководства UFC», – заявил бразилец американским СМИ.

Напомним, Махачев бросил вызов Волкановски после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой. К слову, австралиец является лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса и владеет титулом в полулегком дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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Поединок состоится 12 февраля 2023 года.
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