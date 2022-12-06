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Гаджиев – о Павловиче: Серега громит всех на своем пути. Бой за пояс чемпиона UFC точно не за горами

Россиянин идет на победной серии из пяти боев кряду.
06 декабря 2022 21:49
автор: Артур Гичунцев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил уверенность, что россиянин Сергей Павлович получит титульный бой в UFC.

Напомним, уроженец Ростовской области идет на победной серии из пяти боев кряду. В крайнем поединке он одолел четвертого номера рейтинга Тай Тувайсу.

«Серега громит всех на своем пути. Такого, как он, в теории, может остановить Фрэнсис Нганну, потому что он сам такой же. Такого, как он, может остановить Джон Джонс, потому что Джон Джонс вообще самый лучший. У Джонса все-таки есть то, чего нет у Павловича и Нганну – он бой строит тактически очень грамотно, использует свои сильные стороны, слабые стороны соперника. В этом плане Сереге еще точно нужно подрасти, но в целом, он там, где должен быть.

Серега – большой молодец, и уверен, бой за пояс чемпиона UFC точно не за горами», – заявил Гаджиев в соцсети.

К слову, до перехода в американскую лигу Павлович выступал в Fight Nights и являлся чемпионом этой организации в тяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
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