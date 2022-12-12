Петр Ян – главе UFC: Что за дерьмо происходит у тебя дома?

Российский боец ММА Петр Ян раскритиковал главу UFC Дэйну Уайта после боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Эй, UFC и Дэйна Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?» – написал россиянин в соцсети.

Напомним, Анкалаев и Блахович провели бой на турнире UFC 282. Поединок прошел всю дистанцию и завершился вничью, что вызвало бурю негодования у болельщиков и экспертов. По мнению многих, уроженец Дагестана выиграл бой и должен был получить титул в полутяжелом весе.