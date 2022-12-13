Зубайра Тухугов выступит на турнире UFC 284

Российский легковес Зубайра Тухугов получил бой на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Как сообщают зарубежные СМИ , уроженец Чечни сразится против испанца Хоэля Альвареса.

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний Тухугов одержал 20 побед и потерпел 5 поражений. В активе 29-летнего Альвареса – 19 выигранных боев и 3 проигранных встречи.

Ранее стало известно, что на турнире UFC 284 выступит россиянин Ислам Махачев, владеющий поясом в легком дивизионе. Ему предстоит бой с австралийцем Алексом Волкановски.