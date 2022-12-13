Хабиб считает, что Павлович победит Нганну

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил шансы россиянина Сергея Павловича на победу в поединке с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

«Сергей может стать чемпионом. Да, у Нганну страшный удар, но у Павловича не хуже. Что отличает Павловича от Нганну – хорошая греко-римская борьба, борьба корпусом. Думаю, если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то такой стиль может помочь Павловичу выиграть», – заявил Хабиб YouTube-каналу Red Corner.

Напомним, в крайнем поединке Павлович нокаутировал австралийца Тай Тувайсу. и одержал 17-ю победу в карьере. Благодаря этому результату он поднялся на 3-е место в рейтинге UFC.