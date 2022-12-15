Деррик Льюис и Сергей Спивак проведут главный бой на турнире UFC Vegas 68

Молдавский боец ММА Сергей Спивак, выступающий в тяжелом весе, получил главный бой на турнире UFC Vegas 68.

Как сообщает пресс-служба лиги, он сразится с бывшим претендентом на титул Дерриком Льюисом. Бой пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Напомним, за всю карьеру в смешанных единоборствах 27-летний Спивак одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. У 37-летнего американца – 26 побед и 10 поражений.

К слову, в данный момент молдавский боец занимает 12-е место в рейтинге UFC, а Льюис расположился на 7-й позиции.