Исмагулов – о поединке против Царукяна: Арман популярен в США. Этот бой может дать мне многое

Российский боец ММА Дамир Исмагулов высказался о поединке против соотечественника Армана Царукяна. Напомним, бой пройдет 17 декабря на турнире UFC Vegas 66.

«Этот бой очень важен для меня, UFC дает мне отличную возможность. Я сразу заинтересовался этим поединком, потому что Арман популярен в США, он дрался против Гамрота в главном событии турнира. Для меня хорошо драться с таким противником», – сказал Исмагулов американским СМИ, отметив, что победа над Царукяном поможет ему попасть в пятерку лучших легковесов UFC.

Добавим, что 26-летний Царукян занимает 9-е место в рейтинге дивизиона, а 31-летний Исмагулов идет на 12-й позиции.

К слову, в крайнем поединке уроженец Грузии проиграл поляку Матеушу Гамроту, а Исмагулов победил Гурама Кутателадзе и выиграл 19-й бой кряду.