Нурмагомедов и Кахрамонов устроили стычку перед боем на UFC Vegas 66 (видео)

Россиянин Саид Нурмагомедов и американец Саид-Йокуб Кахрамонов провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Vegas 66.

Встреча прошла в напряженной обстановке. Уроженец Дагестана попытался спровоцировать соперника. Таким образом он отреагировал на недавнее интервью Кахрамонова, в котором последний заявил, что «хочет выбить все дерьмо» из россиянина.

Напомним, за всю карьеру в ММА Саид Нурмагомедов одержал 17 побед и потерпел 2 поражения. На счету Кахрамонова, который родился в Узбекистане, 10 побед и 2 поражения.