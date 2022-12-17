«Скорее всего, это будет победа решением»: Чендлер дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер выразил мнение, что австралиец Алекс Волкановски победит россиянина Ислама Махачева.

«В ударке Волкановски лучше Махачева. В скорости и мощи Волкановски также лучше. Если Ислам не будет укладывать Алекса на землю на первой минуте каждого раунда, думаю, Волкановски вырвет победу решением судей. Скорее всего, это будет победа решением, а не досрочно», – заявил Чендлер американским СМИ.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 12 февраля 2023 года и возглавит турнир UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул в легком весе, которым владеет россиянин.