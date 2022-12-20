«Надо было сняться»: Исмагулов – о причинах поражения в бою с Царукяном

Российский боец ММА Дамир Исмагулов, выступающий в легком весе, высказался о поражении от соотечественника Армана Царукяна на турнире UFC Vegas 66.

В частности, он заявил, что испытывал проблемы со здоровьем, которые не позволили проявить себя. По словам россиянина, он жалеет, что не снялся с поединка.

«Да, я ушел и не пожал руку, но это не проявление неуважения. Просто я не люблю проигрывать, и я ушел, потому что был расстроен. Затем мы с Арманом пообщались, и я поздравил его. Поэтому только уважение – он хороший спортсмен, показывает хороший результат, и является топом.

В 23-м году, если будет второй шанс, я уверен, что бой пройдет совсем по-другому. Я знаю себя, знаю свой уровень, и я по-прежнему уверен в себе, но здесь самоуверенность моя сыграла не в мою пользу. Возможно, надо было сняться», – добавил боец в соцсети.

Добавим, что до поединка с Царукяном Исмагулов шел на победной серии из 19 боев кряду.