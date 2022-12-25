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Умер член Зала славы UFC Боннар

Американскому спортсмену было 45 лет.
25 декабря 2022 08:14
автор: Александр Евграфов

Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщается на официальном сайте промоушена.

Боннара не стало в четверг, 22 декабря, сообщается, что спортсмен испытывал проблемы с сердцем.

«Стефан Боннар для нас одним из важных бойцов. Его бой с Форрестом Гриффином изменил спорт. Болельщики любили Стефана, и он ради них всегда выкладывался полностью. Нам его будет не хватать», - говорится в заявлении.

Боннар выступал в ММА с 2001 по 2014 год, провел 24 боя, в 15 из которых победил. После завершения карьеры занимался рестлингом. В июле 2013 года был включен в зал славы UFC.

источник: «Советский спорт»
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