Умер член Зала славы UFC Боннар

Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщается на официальном сайте промоушена.

Боннара не стало в четверг, 22 декабря, сообщается, что спортсмен испытывал проблемы с сердцем.

«Стефан Боннар для нас одним из важных бойцов. Его бой с Форрестом Гриффином изменил спорт. Болельщики любили Стефана, и он ради них всегда выкладывался полностью. Нам его будет не хватать», - говорится в заявлении.

Боннар выступал в ММА с 2001 по 2014 год, провел 24 боя, в 15 из которых победил. После завершения карьеры занимался рестлингом. В июле 2013 года был включен в зал славы UFC.