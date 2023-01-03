Глава UFC подрался с женой в ночном клубе (видео)

Президент UFC Дэйна Уайт подрался с женой в одном из ночных клубов США. Об этом информируют американские СМИ, выложившие видео с место происшествия.

До сих пор неизвестно, что послужило причиной конфликта. Очевидцы сообщают, что Уайт и его супруга перебрали с алкоголем, а словесный конфликт перешел в драку в результате пощечины со стороны жены функционера.

Ранее Дэйна Уайт заявил, что негативно относится к мужчинам, которые поднимают руку на женщин. По его словам, таким людям нет оправдания.