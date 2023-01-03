Назван самый ожидаемый бой в ММА по версии Sherdog

Дебют Джона Джонса в тяжелом весе назван самым ожидаемым боем 2023 года по версии авторитетного портала Sherdog.
На второй позиции – поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски, намеченный на 12 февраля.
Замыкает первую тройку бой с участием Хамзата Чимаева. Уроженец Чечни пока не получил соперника.
Также в список вошли поединки с участием россиян Сергея Павловича и Усмана Нурмагомедова, а также ирландца Конора Макгрегора.
Самые ожидаемые бои 2023 года по версии Sherdog
10 место. Возвращение Конора Макгрегора
9 место. Усман Нурмагомедов – Эй Джей Макки
8. Ларисса Пачеко – Кайла Харрисон
7. Алекс Перейра – Исраэль Адесанья
6. Сергей Павлович – Фрэнсис Нганну
5. Леон Эдвардс – Камару Усман
4. Защита титула Алджамейна Стерлинга
3. Следующий бой Хамзата Чимаева
2. Ислам Махачев – Александр Волкановски
1. Дебют Джона Джонса в тяжелом весе