Анкалаев, Крылов и Уланбеков поднялись в рейтингах UFC

Российский боец ММА Магомед Анкалаев вышел на 2-е место в рейтинге полутяжелого веса UFC. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Его соотечественник, Никита Крылов, который также выступает в этом дивизионе, поднялся на 7-ю строчку.

Наконец, уроженец Дагестана Тагир Уланбеков вышел на 14-ю позицию в рейтинге наилегчайшего веса.

В крайнем поединке Анкалаев не смог победить поляка Яна Блаховича, хотя, многие эксперты считают, что россиянин стал жертвой некомпетентного судейства. Что касается Крылова, то россиянин одолел швейцарца Волкана Оздемира, а Уланбеков победил американца Натана Манесса.