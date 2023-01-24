Умар Нурмагомедов бросил вызов Монтелу Джексону: Мы бы могли провести отличный бой

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе, рассказал, как обстоят дела с организацией следующего поединка.

«UFC ищет для меня соперника, но никто не хочет со мной драться. Я же просто человек. Эй, Монтел Джексон, ты хороший борец и мы бы могли провести отличный бой, а если ты меня победишь, то будет шанс подняться в топ-10 дивизиона», – написал россиянин в соцсети.

Напомним, 27-летний Нурмагомедов выступает в UFC с января 2021 года. На его счету 4 победы и ни одного поражения. 30-летний Джексон подписал контракт с лигой в августе 2018-го. В его активе 6 побед и 2 поражения.