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Назван следующий соперник Александра Волкова в UFC

Спойлер: он занимает 13-е место в рейтинге тяжелого веса.
24 января 2023 22:39
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Александр Волков проведет бой с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным источника, поединок состоится 11 марта на турнире UFC Vegas 71 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волкову 34 года. Он занимает 8-е место в рейтинге тяжелого веса UFC. В крайнем поединке уроженец Москвы нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

Что касается Романова, то 32-летний боец из Молдавии расположился на 13-й строчке. В крайнем поединке он уступил поляку Марчину Тыбуре.

источник: «Советский спорт»
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