Назван следующий соперник Александра Волкова в UFC

Россиянин Александр Волков проведет бой с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным источника, поединок состоится 11 марта на турнире UFC Vegas 71 в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Волкову 34 года. Он занимает 8-е место в рейтинге тяжелого веса UFC. В крайнем поединке уроженец Москвы нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.
Что касается Романова, то 32-летний боец из Молдавии расположился на 13-й строчке. В крайнем поединке он уступил поляку Марчину Тыбуре.
источник: «Советский спорт»