Сехудо оценил шансы Махачева на победу в бою с Волкановски

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался перед боем россиянина Ислама Махачева с австралийцем Алексом Волкановски.

В частности, он заявил, что отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу Махачева может сыграть на руку Волкановски.

«Мендес сыграл большую роль в бойцовской карьере Махачева, как по мне, почти такую же, как Хабиб. Но правда ли это? Я все еще верю, что Ислам победит. Но теперь у Волкановски больше шансов», – заявил американец в соцсети.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе. Бой против Волкановски он проведет 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Что касается Нурмагомедова, то бывший боец прекратил свою деятельность в ММА и сосредоточился на семье. По словам россиянина, он хочет больше времени проводить с родными.