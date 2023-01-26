Волкановски – о бое с Махачевым: Все говорят, что я аутсайдер, но я заткну этих ребят

Лучший боец UFC вне зависимости от веса Алекс Волкановски уверен в своей победе над Исламом Махачевым. По словам австралийца, заявления о том, что он является аутсайдером, только придают ему сил.

«Все говорят, что я аутсайдер. Но для меня это вызов, чтобы доказать свою состоятельность. И все такое. Я не позволю этим мыслям завладеть моим сознанием. Услышав это, я только подумаю: «Хорошо, я буду тренироваться еще усерднее». Я собираюсь заткнуть этих ребят», – заявил австралиец в соцсети.

Напомним, Волкановски проведет бой с Махачевым 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Россиянин владеет титулом в легком весе и, по словам многих экспертов, является фаворитом за счет борцовских навыков, а также преимущества в росте и длине рук.