Тренер Волкановски: То, что все считают недостатком Алекса, на самом деле является его преимуществом

Джо Лопес, тренер лучшего бойца UFC Алекса Волкановски, не поддержал мнение экспертов, полагающих, что низкий рост и короткие руки не позволят австралийцу победить Ислама Махачева.

«Он маленький, у него очень короткие ноги, поэтому его крайне трудно схватить для тейкдауна. У него более низкий центр тяжести. То, что все считают недостатком Алекса, на самом деле является его преимуществом. Из-за этих коротких конечностей с Алексом крайне сложно что-либо сделать», – заявил Лопес зарубежным СМИ.

Напомним, Волкановски проведет бой с Махачевым 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул в легком весе, принадлежащий россиянину.