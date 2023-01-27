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Немков рассказал, когда хочет провести бой с Йоэлем Ромеро

Поединок должен был пройти 4 февраля, но его отменили из-за травмы россиянина.
Немков рассказал, когда хочет провести бой с Йоэлем Ромеро
27 января 2023 17:25
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Bellator

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков готов провести бой с кубинцем Йоэлем Ромеро весной 2023 года. Об этом россиянин заявил в интервью MMA.Metaratings.ru.

«Даты пока нет. Этот вопрос обсудим на предстоящем турнире при встрече со Скоттом Кокером и организаторами. Тогда назовут дату, а соперник, скорее всего, не поменяется. Будем просить бой на апрель или май», – сказал россиянин.

Изначально бой Немкова и Ромеро должен был пройти 4 февраля, однако, поединок отменили из-за травмы россиянина.

Напомним, за всю карьеру в ММА 30-летнмй Немков одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. На счету 45-летнего Ромеро 15 побед и 6 поражений. Долгое время он выступал в UFC и покинул лигу в марте 2020 года.

источник: Mma.metaratings.ru
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