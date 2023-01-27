Царукян бросил вызов Чендлеру: Пора защищать свое место в рейтинге UFC

Российский легковес Арман Царукян изъявил желание провести поединок с бывшим претендентом на титул Майклом Чендлером. Об этом он написал в соцсети.

«Эй, Чендлер, пора защищать свое место в рейтинге UFC! «Самый низкий бойцовский IQ в дивизионе против нового поколения ММА». Ты точно не окажешься надо мной», – заявил россиянин.

Напомним, 26-летний Царукян выступает в UFC с весны 2019 года. За это время он одержал 6 побед и потерпел 2 поражения. Что касается Чендлера, то 36-летний американец уступил в крайнем поединке соотечественнику Дастину Порье.

К слову, в данный момент Царукян занимает 8-е место в рейтинге UFC, а Чендлер – 5-е.