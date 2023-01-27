Тренер Волкановски: Ислам переведет Алекса в партер. Это 100%, но сможет ли он его удержать?

Джо Лопес, тренер лучшего бойца UFC вне зависимости от веса Алекса Волкановски, поделился прогнозом на поединок своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы знаем, что Алексу проведут тейкдаун, это 100%. Мы не боимся, что Махачев переведет Волкановски, мы ожидаем такого развития. Вопрос в том, сможем ли Ислам его удержать. Вот что важно. Это напоминает бой Алекса с Чедом Мендесом. Все так же говорили, что Волкановски не справится с борьбой Чеда, но в итоге Мендес его не удержал. Вот что было», – заявил тренер американским СМИ.

Напомним, Волкановски проведет бой с Махачевым 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия), а на кону будет стоять титул в легком весе, принадлежащий россиянину.