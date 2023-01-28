Исраэль Адесанья и Алекс Перейра проведут реванш 9 апреля

Нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья проведет ответный поединок с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.

По словам функционера, бой состоится 9 апреля в Бруклине (США) и возглавит турнир UFC 287.

Напомним, первый поединок Адесаньи и Перейры завершился в пользу бразильца. Таким образом, он отнял у нигерийского бойца титул в среднем весе.

Ранее стало известно, что в со-главном событии UFC 287 подерутся американец Хорхе Масвидаль и бразилец Гилберт Бернс.