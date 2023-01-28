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Чемпионка UFC Валентина Шевченко узнала имя следующей соперницы

Спойлер: она занимает 5-е место в рейтинге наилегчайшего веса.
28 января 2023 09:48
автор: Артур Гичунцев

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко вернется в октагон 5 марта. Как сообщает американский портал со ссылкой на источник в руководстве UFC, ей предстоит провести поединок с мексиканкой Алексой Грассо.

Бой пройдет на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Официальной об этом объявят в ближайшее время.

Напомним, 34-летняя Шевченко – чемпионка лиги в наилегчайшем весе. Она идет на победной серии из девяти боев кряду. Что касается 29-летней мексиканки, то она выиграла четыре поединка подряд и занимает 5-е место в рейтинге промоушена.

источник: «Советский спорт»
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