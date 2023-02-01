Мухаммад Мокаев продлил контракт с UFC

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Англии, продлил контракт с UFС. Об этом молодой боец написал в социальных сетях.

«Сегодня я подписал новый контракт с UFC на несколько поединков. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Увидимся в Лондоне», – сообщил боец.

Напомним, 22-летний Мокаев выступает в наилегчайшем весе. 18 марта он проведет поединок против бразильца Жафела Фильо на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия).

К слову, за всю карьеру в ММА Мухаммад Мокаев не потерпел ни одного поражения. На его счету 9 побед, 3 из которых – в американской лиге.