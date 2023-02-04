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Менеджер Махачева о поединке с Волкановски: Это будет один из самых крупных боев в истории Австралии

Поединок состоится 12 февраля.
04 февраля 2023 14:52
автор: Артур Гичунцев

Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина Ислама Махачева, отреагировал на слова своего клиента о поединке с австралийцем Алексом Волкановски. Ранее уроженец Дагестана обвинил руководство UFC в слабой раскрутке боя.

«СМИ всегда искажают слова бойцов. Ислам готов к бою. Этот поединок в тренде, он будет одним из самых крупных боев в истории Австралии. Чемпионский пояс вернется в Дагестан», – написал менеджер в соцсети.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком дивизионе, а Волкановски – лучший боец лиги вне зависимости от веса. Их поединок состоится 12 февраля и пройдет на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Ранее Волкановски заявил, что докажет ММА-сообществу, что преимущество Махачева в росте и длине рук не спасет его от поражения.

источник: «Советский спорт»
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