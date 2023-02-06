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Майкл Чендлер: Я вымотаю Макгрегора и вырублю его сочным ударом

Американец уверен в своей победе.
06 февраля 2023 18:13
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Майкл Чендлер высказался о поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Ранее глава лиги Дэйна Уайт сообщил, что Чендлер и Макгрегор проведут бой в течение 2023 года. По данным СМИ, встреча пройдет в сентябре.

«Если он действительно хорошенько попадет, то будет сложно. Но я тоже могу приложиться.

Думаю, я выиграю во втором раунде. Я вымотаю его немного и вырублю сочным ударом. Я никого не боюсь, так что я не боюсь и Макгрегора. Он много про меня знает, поэтому попытается использовать это себе на пользу. Это только раззадоривает меня», – заявил американец зарубежным СМИ.

34-летний Макгрегор не выступал с июля 2021 года. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США. Что касается Чендлера, то он также встречался с Порье и потерпел поражение.

источник: «Советский спорт»
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