«Буду драться за звание лучшего бойца мира»: Махачев – о поединке с Волкановски

Чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев высказался о поединке против австралийца Алекса Волкановски, который является лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса.

«Я реально счастлив. Я не просто защищаю титул или что-то в этом роде. Я буду драться за нечто новое – право называться лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий. Я думаю, это самое лучшее. Это не просто защита. Для меня это новый титул, титул № 1» – заявил россиянин зарубежным СМИ.

Напомним, Махачев и Волкановски проведут бой в главном событии турнира UFC 284 в Австралии (Перта). Ивент пройдет 12 февраля.