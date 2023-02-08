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Волкановски уверен, что отсутствие Хабиба не скажется на выступлении Махачева

Орел решить отойти от ММА и сосредоточиться на семье.
08 февраля 2023 17:18
автор: Артур Гичунцев

12 февраля россиянин Ислам Махачев проведет бой с австралийцем Алексом Волкановски. Уроженец Дагестана впервые за долгое время выйдет в октагон без многолетнего партнера по тренировкам Хабиба Нурмагомедова.

Волкановски считает, что отсутствие Орла не скажется на выступлении Махачева. По его словам, Ислам является великим бойцом и не нуждается в чужих подсказках.

«Люди развели шумиху по этому поводу. А я хочу, чтобы этот факт не использовали как оправдание, когда судья поднимет мою руку. Вот такой вот я человек. Послушайте, Махачев всегда дрался без Хабиба. Конечно, когда он был в углу, для Ислама это было невероятно. Но Ислам уже доказал, что он – великий боец. Ему не нужен… Это он выйдет в октагон, давайте по-честному. Отсутствие Хабиба нисколько не повлияет на него», – заявил австралиец зарубежным СМИ.

Бой Махачева и Волкановски пройдет на турнире UFC 284, а на кону будет стоять титул в легком весе, принадлежащий россиянину.

источник: «Советский спорт»
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