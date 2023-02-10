Оливейра не смог назвать победителя в бою Махачева и Волкановски

Бразильский легковес Чарльз Оливейра высказался о поединке россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски. По его словам, назвать победителя в этой паре сложно, так как оба бойца представляют разные стили.

«Волкановски лучше в стойке, хорошо защищается от бросков. Если он будет совмещать свои удары по икре, скорость и рваный темп, он может нокаутировать Махачева. Но если Ислам будет бороть его и проведет тейкдаун, показывая свои граунд-энд-паунд и приемы, он должен выиграть. Вопрос в том, кто навяжет свою игру», – заявил Оливейра зарубежным СМИ.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе, а Волкановски – лучшей боец промоушена вне зависимости от веса. Он поднялся в легкий дивизион, так россиянин бросил ему вызов в октябре 2022 года. До этого Алекс выступал в полулегком весе, где и владеет титулом.

Добавим, что их бой пройдет 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).