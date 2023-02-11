«Шансы в этом бою 70 на 30»: Сидельников – о поединке Махачева и Волкановски

Российский боец Bellator Кирилл Сидельников не сомневается в победе Ислама Махачева над Алексом Волкановски. По его словам, россиянин превосходит соперника как в борьбе, так и ударной технике, поэтому является фаворитом.

«Шансы в этом бою 70 на 30 в пользу Махачева. Я вообще не вижу пока, в каком аспекте Алекс может выиграть у Ислама. Понятно, что бой может быть не сильно красочный, не сильно доминирующий. Он, мне кажется, будет вязкий, где-то нудный и скучный, пройдет все пять раундов и завершится победой Ислама», – заявил Сидельников для MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе, а Волкановски – лучшей боец промоушена вне зависимости от веса. Он поднялся в легкий дивизион, так как россиянин бросил ему вызов в октябре 2022 года. До этого Алекс выступал в полулегком весе, где и владеет титулом.

Добавим, что их бой пройдет 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).