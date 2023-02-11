Ислам Махачев – Алекс Волкановски: где смотреть главный бой турнира UFC 284

Завтра, 12 февраля, россиянин Ислам Махачев проведет бой с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Этот поединок можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец». Трансляция также будет доступна для пользователей UFC Fight Pass. Бойцы появятся в октагоне не раньше 7.30 по Москве.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе, а Волкановски – лучшей боец промоушена вне зависимости от веса. Он поднялся в легкий дивизион, так как россиянин бросил ему вызов в октябре 2022 года. До этого Алекс выступал в полулегком весе, где и владеет титулом.