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Гэтжи – о бое Макгрегора и Чендлера: Я не заплачу за это дерьмо

Поединок состоится осенью 2023 года.
13 февраля 2023 16:38
автор: Артур Гичунцев

Американец Джастин Гэтжи прокомментировал решение UFC устроить бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«А это имеет смысл. Человек, который дерется только с теми, кого я побил. Да мне плевать! Я не заплачу за это дерьмо», – заявил американец зарубежным СМИ.

Напомним, Макгрегор и Чендлер снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.

К слову, Гэтжи встречался с Чендлером в ноябре 2021-го и одержал победу по решению судей. Он неоднократно бросал вызов Макгрегору, но тот решил подраться с другим оппонентом.

источник: «Советский спорт»
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