Гэтжи – о бое Макгрегора и Чендлера: Я не заплачу за это дерьмо

Американец Джастин Гэтжи прокомментировал решение UFC устроить бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«А это имеет смысл. Человек, который дерется только с теми, кого я побил. Да мне плевать! Я не заплачу за это дерьмо», – заявил американец зарубежным СМИ.

Напомним, Макгрегор и Чендлер снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.

К слову, Гэтжи встречался с Чендлером в ноябре 2021-го и одержал победу по решению судей. Он неоднократно бросал вызов Макгрегору, но тот решил подраться с другим оппонентом.