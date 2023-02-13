Гэтжи назвал Физиева чудаком и пообещал отправить его в нокаут

Американский легковес Джастин Гэтжи высказался о поединке с представителем Киргизии Рафаэлем Физиевым. В частности, он заявил, что отправит соперника в нокаут.

«Я усердно работаю на протяжении всей своей жизни, и я намереваюсь вырубить этого чудака. Принесет ли мне победа над Физиевым бой за титул? Не знаю. Сейчас я сосредоточен только на этом поединке», – заявил американец зарубежным СМИ.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия). В данный момент на счету американца 23 победы и 4 поражения. В активе Физиева – 12 выигранных боев и одно поражение.

Добавим, что Гэтжи дважды дрался в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Сначала он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем бразильцу Чарльзу Оливейре.