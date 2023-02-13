Тренер Махачева – о поединке с Волкановски: Хабиб оказался прав. Это было испытание для Ислама

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, высказался после поединка россиянина с австралийцем Алексом Волкановски. Напомним, бой прошел на турнире UFC 284 и завершился в пользу Махачева по решению судей.

«Это было испытание, без сомнений. Алекс и вправду стал тем испытанием, о котором говорил Хабиб . Он понимал, что Алекс станет труднейшим вызовом для Ислама и что поединок пройдет всю дистанцию.

Я не был в этом уверен, поскольку Ислам фантастически смотрелся на тренировках. Однако Хабиб понимал, что поединок получится тяжелым, вопреки даже моим ожиданиям. Мы возглавили рейтинг pound-for-pound неспроста, ведь победили парня, считающегося одним из величайших полулегковесов в истории», – заявил Мендес в соцсети.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов много лет был секундантом Махачева, однако, он не поехал на поединок против Волкановски, так как решил приостановить деятельность в смешанных единоборствах в пользу семьи.

По мнению многих экспертов, Волкановски стал самым тяжелым соперником в карьере Махачева, а некоторые и вовсе считают, что австралиец заслужил победу.