Волкановски – о поражении от Махачева: Виню только себя

Австралиец Алекс Волкановски высказался после боя с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284. Напомним, поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 49:46.

«Почему там не было еще парочки дополнительных раундов? Как я уже сказал, я мог сделать больше. Поэтому я собираюсь винить только себя», – заявил австралиец, чьи слова приводит пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести реванш. Оба бойца публично заявили о готовности подраться еще раз.