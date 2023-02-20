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Волкановски – о поражении от Махачева: Виню только себя

Бой завершился судейским решением.
20 февраля 2023 18:26
автор: Артур Гичунцев

Австралиец Алекс Волкановски высказался после боя с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284. Напомним, поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 49:46.

«Почему там не было еще парочки дополнительных раундов? Как я уже сказал, я мог сделать больше. Поэтому я собираюсь винить только себя», – заявил австралиец, чьи слова приводит пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести реванш. Оба бойца публично заявили о готовности подраться еще раз.

источник: «Советский спорт»
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