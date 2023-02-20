Махачев заявил, что мама просит его завершить карьеру

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как его родители относятся к смешанным единоборствам.

«Моя мама не смотрит бои. Не только мои бои – вообще бои, в целом. Ей не нравится видеть, как люди бьют друг друга. Когда я приехал домой, меня встречали много людей. Мама сказала: «Теперь ты чемпион. Заканчивай с боями. Хабиб послушал свою мать. Когда ты послушаешь свою?» Я сказал ей, что Хабиб защитил свой титул и мне нужно сделать то же самое. Это трудная тема для моей мамы. С отцом все наоборот. Он смотрит все бои», – заявил россиянин пресс-службе лиги.

Напомним, за всю карьеру в ММА 31-летний Махачев одержал 24 победы и потерпел 1 поражение. В крайнем поединке он одолел по решению судей лучшего бойца UFC вне зависимости от веса Алекса Волкановски, и сместил его с этой позиции.