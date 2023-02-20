ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фергюсон оскорбил Макгрегора и Чендлера

Американец выразил надежду, что бойцы нокаутируют друг друга.
20 февраля 2023 20:59
автор: Артур Гичунцев

Американец Тони Фергюсон отреагировал на решение UFC устроить бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Удачи вам, тупицы Макнагетс и Чендлер. Надеюсь, что вы нокаутируете друг друга по окончании сезона TUF. Научите ребят хорошим вещам и подавайте пример, джентльмены. Повеселитесь», – написал Фергюсон в соцсети.

Напомним, Макгрегор и Чендлер снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стерлинг и Сехудо проведут бой на турнире UFC 288
Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).
20.02.2023 21:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Фергюсон оскорбил Макгрегора и Чендлера
Американец выразил надежду, что бойцы нокаутируют друг друга.
20.02.2023 20:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаев не будет драться до конца апреля
Боец взял паузу по религиозным соображениям.
20.02.2023 20:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев заявил, что мама просит его завершить карьеру
Действующий чемпион UFC может повторить путь Хабиба Нурмагомедова.
20.02.2023 19:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски – о поражении от Махачева: Виню только себя
Бой завершился судейским решением.
20.02.2023 18:26
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нурмагомедов проведет бой с Мартинесом на турнире UFC 11 марта
Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).
20.02.2023 16:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Алджамейна Стерлинга раздражают фанаты из Кавказа
Американец подробно объяснил, в чем заключается недопонимание.
20.02.2023 13:49
ММА
автор: Максим Скороходов
Вице-президент UFC доверяет австралийской комиссии, объявившей Махачева невиновным
Чемпиона в легком весе обвинили в нарушении антидопинговых правил.
19.02.2023 22:34
ММА
автор: Максим Скороходов
Махачев и Волкановски договорились о реванше
Первый бой состоялся 12 февраля в Австралии.
19.02.2023 12:00
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Бланчфилд победила Андраде удушающим приемом в главном бою UFC Fight Night 219
Спортсменки состязались в наилегчайшем весе.
19.02.2023 08:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика