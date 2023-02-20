Фергюсон оскорбил Макгрегора и Чендлера

Американец Тони Фергюсон отреагировал на решение UFC устроить бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Удачи вам, тупицы Макнагетс и Чендлер. Надеюсь, что вы нокаутируете друг друга по окончании сезона TUF. Научите ребят хорошим вещам и подавайте пример, джентльмены. Повеселитесь», – написал Фергюсон в соцсети.

Напомним, Макгрегор и Чендлер снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.