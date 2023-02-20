Стерлинг и Сехудо проведут бой на турнире UFC 288

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг вернется в октагон 6 мая.

В этот день американец проведет бой против соотечественника Генри Сехудо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, станет одним из главных событий турнира UFC 288.

Напомним, Стерлинг отнял титул у россиянина Петра Яна и дважды защитил его, одолев Яна в реванше и победив американца Ти Джея Диллашоу. Что касается Сехудо, то он приостановил карьеру в мае 2020-го, оставив титул в легчайшем весе.