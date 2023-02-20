ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стерлинг и Сехудо проведут бой на турнире UFC 288

Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).
20 февраля 2023 21:24
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг вернется в октагон 6 мая.

В этот день американец проведет бой против соотечественника Генри Сехудо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, станет одним из главных событий турнира UFC 288.

Напомним, Стерлинг отнял титул у россиянина Петра Яна и дважды защитил его, одолев Яна в реванше и победив американца Ти Джея Диллашоу. Что касается Сехудо, то он приостановил карьеру в мае 2020-го, оставив титул в легчайшем весе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стерлинг и Сехудо проведут бой на турнире UFC 288
Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).
20.02.2023 21:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Фергюсон оскорбил Макгрегора и Чендлера
Американец выразил надежду, что бойцы нокаутируют друг друга.
20.02.2023 20:59
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаев не будет драться до конца апреля
Боец взял паузу по религиозным соображениям.
20.02.2023 20:09
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев заявил, что мама просит его завершить карьеру
Действующий чемпион UFC может повторить путь Хабиба Нурмагомедова.
20.02.2023 19:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Волкановски – о поражении от Махачева: Виню только себя
Бой завершился судейским решением.
20.02.2023 18:26
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нурмагомедов проведет бой с Мартинесом на турнире UFC 11 марта
Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).
20.02.2023 16:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Алджамейна Стерлинга раздражают фанаты из Кавказа
Американец подробно объяснил, в чем заключается недопонимание.
20.02.2023 13:49
ММА
автор: Максим Скороходов
Вице-президент UFC доверяет австралийской комиссии, объявившей Махачева невиновным
Чемпиона в легком весе обвинили в нарушении антидопинговых правил.
19.02.2023 22:34
ММА
автор: Максим Скороходов
Махачев и Волкановски договорились о реванше
Первый бой состоялся 12 февраля в Австралии.
19.02.2023 12:00
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Бланчфилд победила Андраде удушающим приемом в главном бою UFC Fight Night 219
Спортсменки состязались в наилегчайшем весе.
19.02.2023 08:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика