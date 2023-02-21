Экс-чемпион UFC Биспинг назвал победителя в бою Махачева и Волкановски

Бывший боец ММА, а ныне эксперт на ТВ Майкл Биспинг прокомментировал итоги поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, бой прошел на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 49:46. По мнению многих болельщиков, уроженец Дагестана не заслужил победу, так как Волкановски выиграл некоторые раунды с большим преимуществом.

«Это был сенсационный бой, и я огромный фанат Волкановски. По факту, я просто в восторге от Алекса. Он один из самых приятных людей, что я встречал. Такой приземленный и нормальный. Но я думаю, он проиграл этот бой. Я думаю, поединок был невероятно близким и Алекс может гордиться собой. Но он, скорее всего, проиграл», – заявил британец в соцсети.