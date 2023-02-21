Джонс признался, что хочет провести бой с Миочичем: Стипе считают величайшим тяжеловесом всех времен

Звезда UFC Джон Джонс, решивший покорить тяжелый вес, не стал скрывать, что хочет провести поединок с бывшим чемпионом дивизиона Стипе Миочичем.

«Люди считают его величайшим тяжеловесом всех времен. Для меня честь возможность подраться с таким человеком. Шанс победить такого парня станет чем-то действительно особенным. Я хочу это сделать.

Желаю укрепить свое наследие. Знаю, что должен драться с лучшими. Пока Стипе в игре, он будет моей следующей целью», – сказал Джонс зарубежным СМИ.

Миочичу 40 лет. Он не дрался с марта 2021 года после поражения от камерунца Фрэнсиса Нганну, которому уступил титул в тяжелом весе. Что касается Джонса, то американец владел поясом в полутяжелом дивизионе, но оставил его ради карьеры в тяжелом. Он дебютирует в этой весовой категории 5 марта в поединке с французом Сирилом Ганом.