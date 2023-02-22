Волкановски – Махачеву: Давай дадим людям то, чего они хотят

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, победивший по решению судей австралийца Алекса Волкановски, оставил запись в соцсети. В частности, он написал: «Кто следующий?»

Волкановски отметился в комментариях, а именно – предложил уроженцу Дагестана провести реванш: «Давай сделаем это снова и дадим людям то, чего они хотят». Россиянин пока не ответил.

Напомним, бой Махачева и Волкановски прошел на турнире UFC 284 и завершился со счетом 48:47, 48:47, 49:46. Многие болельщики считают, что арбитры засудили австралийца, так как он выиграл несколько раундов.