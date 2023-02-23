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В США назвали дату боя Сергея Павловича и Кертиса Блейдса

Поединок пройдет в Лас-Вегасе.
23 февраля 2023 09:38
автор: Артур Гичунцев

Российский тяжеловес Сергей Павлович проведет бой с американцем Кертисом Блейдсом. Об этом сообщает спортивный интернет-портал из США.

По данным источника, их поединок возглавит турнир UFC, который состоится 22 апреля и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Напомним, 30-летний Павлович выступает в лучшей лиге мира с апреля 2019 года. Он идет на победной серии из пяти боев кряду. Что касается Блейдса, то 32-летний американец выиграл три последних поединка. В свое время он считался главным претендентом на титул в тяжелом дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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