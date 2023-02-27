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Чимаев назвал имя своего следующего соперника

Спойлер: он владел титулом в среднем весе.
27 февраля 2023 20:22
автор: Артур Гичунцев

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев проведет бой в среднем весе, а его соперником станет австралиец Роберт Уиттакер. Об этом звезда UFC заявил в интервью пресс-службе промоушена.

«Я думаю, что, скорее всего, подерусь с Уиттакером. У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал, болтал-болтал.

Я буду драться с Уиттакером. Я хочу с ним подраться. Как человек он мне симпатичен, хороший парень. Слишком много не болтает, лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу и подерусь», – заявил Чимаев.

Напомним, Хамзат Чимаев выступает в полусреднем весе UFC. Недавно он заявил, что лига не может найти ему соперника и бросил вызов звездам среднего дивизиона, среди которых оказался и Уиттакер. Австралиец принял вызов Чимаева. Ожидается, что бой пройдет не ранее апреля 2023 года.

источник: UFC Russia
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